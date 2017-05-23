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ترامب بعد انفجار مانسشتر: لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي

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ترامب بعد انفجار مانسشتر: لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي ترامب بعد انفجار مانسشتر: لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي

مصراوي Masrawy

انفجار مانسشتر

كتبت- هدى الشيمي:

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد عن أسفه الشديد لانفجار مانشستر في بريطانيا، الذي وأسفر عن مقتل 22 شخصا، وإصابة 59 آخرين.

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" في بيت لحم، :"أود أن استهل كلامي بالصلاة على أرواح الذين سقطوا في مانشستر ولذويهم، وللمصابين".

وأكد مساندة الولايات المتحدة الأمريكية لبريطانيا حكومة وشعبًا في مكافحة الإرهاب.

وتابع : "الكثير من الأبرياء قُتلوا من قبل الأشرار، ولن أدعوهم بالوحوش لأنهم يحبون هذا التعبير، ولكني سأدعوهم بالفاشلين لأن هذه حقيقتهم".

وأضاف: "مجتمعاتنا لا يجب أن تقف ولو لحظة واحدة صامتة أو مكتوفة الأيدي، أمام هذه الاعتداءات التي اطلت أطفال وغيرهم من الأبرياء".

وشدد على ضرورة تكاتف الدول لإخراج الإرهابيين من بلادهم، وانتزاع الأيدولوجية "الشريرة" على حد قوله، لأن كل الدول المتحضرة عليها أن تحظى بحياة مليئة بالسلام والوئام.

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