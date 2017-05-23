الرئيس الصينى يعزي ملكة بريطانيا في ضحايا التفجير الإرهابى بمانشستر

بكين- (أ ش أ):

أعرب الرئيس الصينى شي جين بينغ عن تعازيه للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا في ضحايا التفجير الإرهابى، الذي وقع مساء أمس خلال حفل غنائى في مدينة مانشستر.

وأعرب الرئيس الصيني - وفقا لبيان صادر عن الخارجية الصينية - عن أسفه البالغ وتعاطفه العميق مع أسر الضحايا والمصابين، مؤكدا مساندة وتكاتف الشعب الصينى مع الشعب البريطانى بحزم في هذا الوقت الصعب.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت، في وقت سابق، عن ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي إلي 22 قتيلا و59 مصابا.