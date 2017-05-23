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نائب برلماني: دمياط رائدة في صناعة الأثاث وأزمتها في التسويق

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نائب برلماني: دمياط رائدة في صناعة الأثاث وأزمتها في التسويق نائب برلماني: دمياط رائدة في صناعة الأثاث وأزمتها في التسويق

مصراوي Masrawy

النائب ضياء الدين داوود

دمياط – محمد إبراهيم:

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر دمياط: "إن المحافظة تُعدّ مصنعًا كبيرًا يحتاج إلى تضافر الجهود من أجل تحقيق إنتاجية تليق بسمعة ومكانة الأثاث المحلي في العالم، مشيرًا إلى أن العقبات التي تواجه الصُناع والحرفيين لا يمكن حصرها في عدد الورش أو المصانع، ولكن في ارتفاع الخامات والضرائب المقررة عليها والجمارك، إلى جانب احتياج المحافظة لتسويق علمي".

وأضاف داوود، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، تعقيبًا على افتتاح الرئيس عبد الفتاح مدينة الأثاث، اليوم الثلاثاء: "إننا بحاجة إلى ضوابط لتحقق المشروع الذي يحلم به عشرات الآلاف من صغار الصناع، بالطريقة التي يعتقدون أنها الصحيحة، لكن ما جرى طرحه من نظام التأجير التمليكي هو أمر مثير للدهشة، لا سيما بعد تصريحات المسئولين عن إدارة التسويق بالمدينة".

وأشار النائب إلى أنه بالأرقام يمكن أن يصل قسط الورشة التي لا تتجاوز مساحتها 50 مترًا حوالي 4 آلاف جنيه شهريًا، معتقدًا أن أفضل نظام هو الذي لا تتجاوز فيه القيمة التأجيرية داخل المشروع نظيرتها خارجه؛ لأن المدينة مشروع قومي ويجب أن يحقق المشروع أهدافه الكبرى على النحو الأفضل.

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