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وصول وسفر 7133 راكبًا ومعتمرًا بموانئ البحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

حركة المسافرين بموانئ البحر الأحمر (1)حركة المسافرين بموانئ البحر الأحمر (1)

حركة المسافرين بموانئ البحر الأحمر (2)حركة المسافرين بموانئ البحر الأحمر (2)

حركة المسافرين بموانئ البحر الأحمر (3)حركة المسافرين بموانئ البحر الأحمر (3)

حركة المسافرين بموانئ البحر الأحمر (4)حركة المسافرين بموانئ البحر الأحمر (4)

حركة المسافرين بموانئ البحر الأحمر (5)حركة المسافرين بموانئ البحر الأحمر (5)

حركة المسافرين بموانئ البحر الأحمر (6)حركة المسافرين بموانئ البحر الأحمر (6)

حركة المسافرين بموانئ البحر الأحمر (7)حركة المسافرين بموانئ البحر الأحمر (7)

حركة المسافرين بموانئ البحر الأحمر (8)حركة المسافرين بموانئ البحر الأحمر (8)

حركة المسافرين بموانئ البحر الأحمر (9)حركة المسافرين بموانئ البحر الأحمر (9)

حركة المسافرين بموانئ البحر الأحمر (10)حركة المسافرين بموانئ البحر الأحمر (10)

حركة المسافرين بموانئ البحر الأحمر (11)حركة المسافرين بموانئ البحر الأحمر (11)

البحر الأحمر- أحمد عوض:
صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد، اليوم الثلاثاء، لاستقبال السفينة جيناجاز وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.

على جانب آخر، يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينة ادفو وعلى متنها 63 ألف طن قمح واردة من روسيا لصالح هيئة السلع التموينية، حيث تقوم الجهات المعنية بالميناء بالإجراءات اللازمة نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها.

كما يستقبل الميناء، العبّارة القاهرة وعلى متنها 1181 راكبًا و70 سيارة، بينما تغادر السفينتان عمان وبوسيدون وعلى متنهما 224 راكبًا و127 شاحنة و4 سيارات.
فيما شهد الميناء، بالأمس، استقبال خمس سفن وهي: القاهرة وعمان ومحبة وبوسيدون اكسبريس والنوى اكسبريس، وعلى متنهم 3213 راكبًا، منهم 838 معتمرًا و126 شاحنة و96 سيارة. وغادرت ثلاث سفن وهي: مسرة والقاهرة والحرية وعلى متنهم 632 راكبًا و96 شاحنة و11 سيارة.

وفي نفس السياق، يستعد ميناء نويبع، اليوم، لاستقبال السفينتين إيلة وسينا وعلى متنهم 1014 راكبًا منهم 136 معتمرًا و3 باص عمرة و17 براد و7 تريلات و7 سيارات.
فيما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينتين إيلة وسينا وعلى متنهما 812 راكبًا، منهم 229 معتمرًا و5 باص عمرة و20 براد و4 تريلا و6 سيارات، و3 باص جيت، وغادرت السفينتان إيلة وسينا وعلى متنهما 57 راكبًا و14 براد و12 تريلا و3 باص جيت.

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