أخبار عاجلة

استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية -
فيديو| أيمن شبانة: البشير أراد الخروج من أزماته الداخلية بافتعال أزمة مع مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

Google+ Print
بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، وأصيب 3 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قرية "أبو منقار – الفرافرة" بالوادي الجديد.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا بوصول جثة شخص و3 مصابين في حادث مروري إلى مستشفي الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب سيارة ملاكي رقم "115845 أسيوط"، بالطريق الواصل بين قرية أبو منقار ومدينة الفرافرة، أسفر عن وفاة "طلعت عبد العليم محمد منصور"، 63 عامًا بالمعاش ومقيم في قرية عمر بن الخطاب في الفرافرة، وإصابة مصطفي على حسين فراج، 52 عامًا، محامٍ، ومحمود محمد علي حسين، 20 سنة، طالب، وشقيقه أسامة 16 عامًا طالب، وجمعيهم مقيمين بالفرافرة ومصابين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

كشف محضر الواقعة، أن سبب انقلاب السيارة هو محاولة تفادي قائد السيارة إحدى سيارات الأجرة بالطريق، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد قائدها وانقلابها علي جانب الطريق.

جرى نقل المصابين والمتوفى لمستشفي الفرافرة المركزي، وحُرر المحضر رقم 697 جنح قسم الفرافرة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها

هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها

بالفيديو.. "التعليم" توجه تحذيرات لطلاب الثانوية العامة

بالفيديو.. "التعليم" توجه تحذيرات لطلاب الثانوية العامة

الإبراشي يعرض مقطع فيديو عن أحدث طرق العصابات لخطف الأطفال

الإبراشي يعرض مقطع فيديو عن أحدث طرق العصابات لخطف الأطفال

صورة وخبر: فتيات يتضامن مع أهالي ضحايا تفجير مانشستر

صورة وخبر: فتيات يتضامن مع أهالي ضحايا تفجير مانشستر