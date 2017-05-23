بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، وأصيب 3 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قرية "أبو منقار – الفرافرة" بالوادي الجديد.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا بوصول جثة شخص و3 مصابين في حادث مروري إلى مستشفي الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب سيارة ملاكي رقم "115845 أسيوط"، بالطريق الواصل بين قرية أبو منقار ومدينة الفرافرة، أسفر عن وفاة "طلعت عبد العليم محمد منصور"، 63 عامًا بالمعاش ومقيم في قرية عمر بن الخطاب في الفرافرة، وإصابة مصطفي على حسين فراج، 52 عامًا، محامٍ، ومحمود محمد علي حسين، 20 سنة، طالب، وشقيقه أسامة 16 عامًا طالب، وجمعيهم مقيمين بالفرافرة ومصابين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

كشف محضر الواقعة، أن سبب انقلاب السيارة هو محاولة تفادي قائد السيارة إحدى سيارات الأجرة بالطريق، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد قائدها وانقلابها علي جانب الطريق.

جرى نقل المصابين والمتوفى لمستشفي الفرافرة المركزي، وحُرر المحضر رقم 697 جنح قسم الفرافرة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.