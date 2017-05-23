بالصور.. ضبط 108 قطع أثرية بحوزة موظف بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بقيادة اللواء محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية موظفاً حكوميًا بحوزته 108قطع أثرية .

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء أحمد عبد الغفار، إخطارا من المقدم إيهاب شمس، رئيس وحدة مباحث الخارجة، يفيد ضبط " ع. ع " 41 سنة، موظف ومقيم بمدينة الخارجة، وبحوزته 108 تمثال ولوحات بردية وأحجار وجعران أثري بقصد الإتجار فيها.

تبين ورود معلومات سرية لوحدة مباحث الخارجة عن حيازة موظف ومتهم في 6 قضايا نصب وسرقة لقطع أثرية للاتجار فيها، جري تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة وتشكلت قوة أمنية بقيادة المقدم إيهاب شمس رئيس وحدة مباحث الخارجة، والنقيب أحمد زوام، معاون مباحث القسم.

داهمت الشرطة مسكن الموظف وضبط 40 تمثال مختلف الأحجام والأشكال والألوان، و 55 قطعة حجرية، و لوحة بردي و 7 تماثيل مختلفة الأحجام، و 5 قطع أثرية علي شكل سيدة بإجمالي 108 قطعة أثرية.

كشف محضر الواقعة اعتراف المتهم بحيازة الآثار بقصد الاتجار فيها، واعتقال المتهم عام 2010 بقرار أمني لتكرار وقائع النصب بالآثار والسرقات المختلفة .

حرزت المضبوطات، وحرر المحضر رقم 2896جنح قسم الخارجة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بانتداب لجنة من وزارة الآثار لتحديد أثرية المضبوطات من عدمه .