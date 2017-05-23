بالصور.. الإسكندرية تسترد مليونين و296 ألف متر من أراضى الدولة في 5 أيام

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن إسترداد 2 مليون و296 ألف و319 متر مربع من أراضى الدولة خلال 5 أيام منذ بدء حملات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة بكافة أحياء الإسكندرية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال "سلطان" إن حملات إزالة التعديات مستمرة وتسير علي قدم وساق بجميع أنحاء الإسكندرية، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل وفق خطة وجدول زمنى بالتنسيق مع كافة الجهات من الأجهزة الرقابية والقوات المسلحة والشرطة.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى توفير جميع الإمكانيات المادية واللوجيستية لتنفيذ إزالات التعديات لجميع الأراضي المعتدى عليها في موعد أقصاه نهاية ٣٠ مايو الجاري، لافتا إلى إعداد دراسة للإستفادة القصوي من تلك الأراضي فيما يصب في صالح المواطن والدولة.