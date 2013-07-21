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2.5 مليون سيارة مبيعات شيفروليه في النصف الأول من العام 2013

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2.5 مليون سيارة مبيعات شيفروليه في النصف الأول من العام 2013 2.5 مليون سيارة مبيعات شيفروليه في النصف الأول من العام 2013

كتب : ياسر شعبان منذ 29 دقيقة

حققت شيفروليه مبيعات قياسية بلغت 2.5 مليون سيارة حول العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2013، بنسبة ارتفاع بلغت 1.4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وحققت نموا في المبيعات للربع الحادي عشر على التوالي، مدعومة بالسيارات الجديدة مثل "أونيكس" شبه المدمجة في البرازيل، وسيارة "إمبالا" السيدان كبيرة الحجم في الولايات المتحدة الأميركية، والبيك- آب متوسطة الحجم، كولورادو، في جنوب شرق آسيا.

وفي هذا الإطار، قال آلان باتي النائب الأول للرئيس في شيفروليه الدولية "تقوم شيفروليه في الوقت الراهن بإطلاق مجموعة من الطرازات الجديدة هي الأكثر تميزا في تاريخ العلامة. وتأتي نتائج المبيعات المتصاعدة بشكل مستمر نتيجة للجهود الكبيرة المبذولة لتعزيز حضور شيفروليه في الأسواق النامية، إضافة إلى علاقتها مع العملاء، عبر تقديم السيارات المناسبة لهم إلى جانب التكنولوجيا المتطورة وخدمة العملاء عالية المستوى وفي الولايات المتحدة الأميركية، وتستمر فئة السيارات الصغيرة من شيفروليه بجذب العملاء الجدد، حيث ارتفعت مبيعات سونيك وسبارك وكروز وفولت بنسبة 25% في النصف الأول من العام الجاري، وشهدت سيارات الدفع الرباعي كبيرة الحجم أيضا نموا ملحوظا بنسبة 23% خلال الفترة نفسها، وبدأ الوكلاء بتقديم سيلفرادو إلى العملاء بوتيرة متسارعة، حيث تبقى السيارات بمعدل متوسط 10 أيام فقط في صالات العرض ،أما في الصين فارتفعت مبيعات شيفروليه بنسبة 6.1 في المئة إلى ما يزيد عن 322.000 سيارة، بقيادة المبيعات القوية لطراز سايل وكروز وماليبو وكابتيفا.

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