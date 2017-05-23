شاهد| 3 فضائح جديدة تفجرها ريم البارودي عن أحمد سعد وسمية الخشاب.. الثانية صادمة

شيماء مصطفى

حلت الفنانة ريم البارودي ضيفة على الإعلامية ريهام سعيد في برنامج «صبايا الخير»، المذاع عبر فضائية «النهار»، حيث تحدثت عن علاقتها بالمطرب الشعبي أحمد سعد.

وكشفت الفنانة ريم البارودي عن عدد من المفاجآت الخاصة بزواج النجم أحمد سعد من الفنانة الكبيرة سمية الخشاب، وحقيقة علاقتها بهذه الزيجة.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز 3 مفاجآت فجرتها ريم البارودي في تصريحاتها.

1 – أنا اللي معرفاهم على بعض

قالت ريم البارودي إنها كانت السبب في العلاقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد، وأنها من عرفتهما على بعض وذلك بطلب شخصي من سمية الخشاب.

وأضافت: «أنا استوقفت إن ماما صاحبة ماما، ده كلامه وللأسف الكلام ده غير صحيح، ومع احترامي الشديد انا اللي كنت الوسيط بين أحمد سعد وسميه الخشاب».

وتابعت: «لأن أحمد ما كانش بيرد على التليفون، وفؤجئت إن سميه الخشاب بتتصل بيا تطلب نمرة أحمد لأنه كان جاي من اللوكيشن وهي كانت عاوزة منه حاجة وأنا اللي قربتهم لبعض».

واختتمت تصريحاتها موضحةً أن تصريحاته في بعض البرامج أنه هو وسمية تجمعهما صداقة عائلية فقط غير صحيحة.

2 – كنا متجوزين على سُنة الله ورسوله

وفجرت ريم البارودي مفاجأة معترفة بزواجها رسميا من أحمد سعد، قائلة: «كنت زوجة أحمد سعد على سنة الله ورسوله وتم الطلاق بيننا بشكل رسمي».

وعن سبب عدم الإعلان قالت البارودي: «عشان هو كان عنده ظروف خاصة وقاسية به هو، وكنا ماشيين على برنامج معين ليه هو لحد ما الموضوع يسمح أن إحنا نقول للناس، والناس أخر حاجة بالنسبالى ومستقبلي أهم، وأنا متعلمتش إنى أتاجر أو استغل ظروف حد».

وأشارت البارودي، إلى أنها كانت في التحضيرات النهائية لزفافهما في حفل كبير جداً، ولكن لم يحدث نصيب، مشيرةً أن الطلاق تم في مارس الماضي.

3 – أعرفه من 14 سنة

قالت «البارودي»، أنها تعرفت على الفنان أحمد سعد من 14 سنة، من قبل أن يتزوج وينجب أطفال، ثم تطورت علاقتهم إلى صداقة ثم حب وارتباط.

وأضافت «البارودي» خلال تصريحاتها أن علاقة ارتباطها بأحمد سعد بدأت منذ 7 سنين، متابعةً: «كنت صديقة أحمد قبل أن أكون حبيبته».

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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