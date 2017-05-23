السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات القومية الكبرى بمحافظة دمياط، وفى مقدمتها مدينة دمياط للأثاث.

وجرى الانتهاء من تجهيز هنجرين يضمان مركزًا تكنولوجيًا لصناعة الأثاث ومجموعة من الورش الصغيرة المخصصة لصغار الصناع.

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كما سيتم افتتاح مستشفى دمياط العسكرى بمدينة دمياط الجديدة، وعدد من العمارات السكنية التى جرى الانتهاء منها بمشروع دار مصر بدمياط الجديدة ومستشفى الطوارئ.

ويرافق الرئيس خلال الزيارة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة.