أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها

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كتب: أشرف فهيم

غادرت أسرة مهاجم ريال مدريد العالمي، كريستيانو رونالدو -الدون-، مطار الغردقة الدولي صباح اليوم الثلاثاء، عائدة إلى البرتغال، وكان في وداعهم رجل الأعمال كامل أبو علي الذي استضافهم في زيارة لمصر بهدف تنشيط السياحة.

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زارت أسرة الدون المتحف المصري وأهرامات الجيزة، وتوجهت إلى شرم الشيخ حيث شاركت مساء الجمعة الماضية في افتتاح منتجع "الباتروس أكوا بارك"، بحضور يحيى راشد وزير السياحة، ومحافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء، كما أحيت شقيقة رونالدو المطربة البرتغالية "كاتيا"، حفلًا غنائيًا على مسرح فندق الباتروس، بهدف الترويج لمصر خارجيًا والتأكيد على أمن وأمان المقصد المصري.