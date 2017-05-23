كيفية تسجيل علاج فيروس سى من خلال موقع التأمين الصحى

شيماء مصطفى

الرابط الخاص بموقع التأمين الصحى خاصة لجميع مرضى فيروس سى ، فيمكن عن طريق هذا الموقع الأن ، القيام بالتعرف علي طريق تسجيل علاج فيروس سى من أجل أخذ العلاج بشكل مجاني من خلال التأمين الصحى .

و يستطيع العديد من الأفراد الأن من مرضى فيروس سى ، و أيضا عائلة المريض ، القيام بالدخول الأن علي موقع التأمين الصحى و حجز علاج فيروس سى من خلال شبكات الإنترنت ، و القيام بالحجز عن طريق الرقم القومي و الإستعلام ايضا عن طريق الرقم القومي.

– تسجيل علاج فيروس سى من التأمين الصحى:

يمكن الأن عن طريق موقع التأمين الصحى ، مع وجود بعض المستندات الطبية المطلوبة الخاصة بالكشوفات و التحاليل الطبية لمرضى فيروس سى ، القيام بحجز علاج فيروس سى من خلال شبكات الإنترنت ، و أيضا القيام بحجز العلاج عن طريق الرقم القومي ، و بطاقة التأمين الصحى ، و يمكن الدخول الأن علي هذا الرابط http://www.hio.gov.eg/Ar/pages/sof.aspx

للتعرف علي جميع البيانات الخاصة المطلوبة من جميع المرضى ، و نتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى بإذن الله و مكافحة هذا الفيروس عن طريق العلاج الجديد المقدم من وزارة الصحة.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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