أخبار عاجلة

"الكزبرة الخضراء" تعالج سوء الهضم والانتفاخ والارتجاع -
ترامب بعد انفجار مانسشتر: لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي -
الرئيس الصينى يعزي ملكة بريطانيا في ضحايا التفجير الإرهابى بمانشستر -
نائب برلماني: دمياط رائدة في صناعة الأثاث وأزمتها في التسويق -
وصول وسفر 7133 راكبًا ومعتمرًا بموانئ البحر الأحمر -
بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد -
بالصور.. ضبط 108 قطع أثرية بحوزة موظف بالوادي الجديد -
بالصور.. الإسكندرية تسترد مليونين و296 ألف متر من أراضى الدولة في 5 أيام -
ننشر الصورة الأولي لجهاز الأشعة الذي «شفط» مريضة مستشفى بنها الجامعي.. والتفاصيل الكاملة للحادث -
8 الصبح - خالد النبوي يسافر إلي المانيا للعلاج بعد إستكمال تصور "واحة الغروب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

كيفية تسجيل علاج فيروس سى من خلال موقع التأمين الصحى

Google+ Print
كيفية تسجيل علاج فيروس سى من خلال موقع التأمين الصحى كيفية تسجيل علاج فيروس سى من خلال موقع التأمين الصحى

الرابط الخاص بموقع التأمين الصحى خاصة لجميع مرضى فيروس سى ، فيمكن عن طريق هذا الموقع الأن ، القيام بالتعرف علي طريق تسجيل علاج فيروس سى من أجل أخذ العلاج بشكل مجاني من خلال التأمين الصحى .

و يستطيع العديد من الأفراد الأن من مرضى فيروس سى ، و أيضا عائلة المريض ، القيام بالدخول الأن علي موقع التأمين الصحى و حجز علاج فيروس سى من خلال شبكات الإنترنت ، و القيام بالحجز عن طريق الرقم القومي و الإستعلام ايضا عن طريق الرقم القومي.

 

تسجيل علاج فيروس سى من التأمين الصحى:

يمكن الأن عن طريق موقع التأمين الصحى ، مع وجود بعض المستندات الطبية المطلوبة الخاصة بالكشوفات و التحاليل الطبية لمرضى فيروس سى ، القيام بحجز علاج فيروس سى من خلال شبكات الإنترنت ، و أيضا القيام بحجز العلاج عن طريق الرقم القومي ، و بطاقة التأمين الصحى ، و يمكن الدخول الأن علي هذا الرابط http://www.hio.gov.eg/Ar/pages/sof.aspx

للتعرف علي جميع البيانات الخاصة المطلوبة من جميع المرضى ، و نتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى بإذن الله و مكافحة هذا الفيروس عن طريق العلاج الجديد المقدم من وزارة الصحة.

 

المصدر : مباشر 24

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع