وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول

البحر الأحمر - أحمد عوض:

استقبل اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في إطار زيارة تفقدية لمتابعة سير عملية إنشاء بحيرات وسدود إعاقة مياه السيول بالغردقة.

ومن المقرر أن يضع محافظ البحر الأحمر ووزير الري حجر أساس لجميع المشروعات الإنشائية التي تتم بمحافظة البحر الأحمر من إنشاء البحيرات الصناعية والسدود الخرسانية لمنع مياه السيول من الوصول إلى التجمعات العمرانية والتقليل من قوة اندفاع المياه الناتجة من السيول، للاستفادة من مياه السيول وتخزينها.