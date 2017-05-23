ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس

القاهرة- (مصراوي):

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الثلاثاء، إلى قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء نظيره الفلسطيني محمود عباس، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

واستقبل عباس ترامب لدى وصوله إلى قصر الرئاسة الفلسطينية في مدينة بيت لحم، قادما من القدس، اليوم الثلاثاء، لعقد مباحثات ثنائية.

وجرى عزف السلام الوطني للبلدين لدى لقاء الرئيسين، واستعراض حرس الشرف، ثم بدأ الاجتماع المغلق بينهما.

ويأتي لقاء ترامب وعباس خلال زيارة تستغرق يومين للرئيس الأمريكي إلى الأراضي المقدسة، بدأت أمس الاثنين.

وكان ترامب وزوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وزوجها التقوا أمس الاثنين، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزاروا البراق (حائط المبكى)، وعقدا اجتماعا ومؤدبة عشاء.

وشدد ترامب خلال كلمته أمس، على أن "هناك فرصة نادرة لإحلال السلام في الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأكد ترامب على أنه يزور إسرائيل للتأكيد على الروابط القوية والصداقة الدائمة التي تربط واشنطن وتل أبيب، وسط أنباء عن عقد مباحثات ثلاثية لإحياء عملية السلام يعقدها مع عباس ونتنياهو.

وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "معا"، فإن ترامب وعباس سيعقدان مؤتمر صحافيا مشتركا، صباح اليوم الثلاثاء، عقد انتهاء اجتماعهما.