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مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

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مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

مصراوي Masrawy

الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

القاهرة- (مصراوي):

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر البريطانية مساء أمس الإثنين.

وقال أبو زيد، في بيان إن "وقوع مثل هذا الاعتداء الإرهابي الغاشم بعد أيام قليلة من انعقاد قمة مكافحة الإرهاب في الرياض، يؤكد علي ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي بأقصى سرعة ممكنة لوضع آليات فعالة واتخاذ إجراءات محكمة لا تقبل المواربة، لاجتثاث جذور الإرهاب وتجفيف منابعه، وفقًا للمنظور الشامل الذي طرحه الرئيس عبد الفتاح في كلمته أمام قمة الرياض".

واختتم المتحدث باسم الخارجية بيانه معربًا عن تضامن حكومة وشعبًا مع والشعب البريطاني في مواجهة الإرهاب، ومحاولات ترويع المواطنين الآمنين.

وكان قد وقع انفجار خارج قاعة مانشستر أرينا للحفلات في مدينة مانشستر البريطانية أثناء خروج الحضور من إحدى حفلات موسيقى البوب، وتعاملت الشرطة مع الانفجار كهجوم إرهابي محتمل، بحسب ما ذكرته إدارة القاعة.

وأسفر الحادث عن إصابة 59 شخصًا وسقوط 22 قتيلًا، بينهم أطفال ومنفّذ الهجوم، بحسب ما أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء.

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مصراوي Masrawy

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