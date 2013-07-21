منذر رياحنه يتدرب على معارك سجن المرج

اتفق المخرج احمد جلال مع الفنان منذررياحنه على تلقيه تدريبا مكثفالاداء مشاهد المعارك.

منذريتدرب لمدة3ايام مع مصمم الاكشن عصام الوريث على كيفية اداء مشاهد المعارك التى تجرى فى سجن المرج.وذلك ضمن احداث مسلسلالعقرب.

المسلسل بطولة منذر رياحنة وهالة فاخر ولقاء الخميسى ومحمد لطفي وحجاج عبد العظيم وأميرة العايدي و جمال عبدالناصر و ريم البارودي ومنة فضالي.و من تأليف حسام موسى، وإخراج نادر جلال.

وعلى الجانب الآخر يحل منذر رياحنة ضيفا على إّذاعة نجوم أف إم من خلال برنامج “لو” مع الإعلامية هند رضا غدا الإثنين الموافق22يوليو