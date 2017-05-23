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مصر تدين الحادث الإرهابي بمدينة مانشستر البريطانية

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مصر تدين الحادث الإرهابي بمدينة مانشستر البريطانية مصر تدين الحادث الإرهابي بمدينة مانشستر البريطانية

التحرير

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أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، فى بيان رسمى اليوم الثلاثاء بأشد وأقوى العبارات، الحادث الإرهابي الذي وقع بقاعة احتفالات بمدينة مانشستر البريطانية مساء أمس، والذي أسفر عن سقوط 22 قتيلا وما يقرب من خمسين مصابا.

ونقل المتحدث صادق تعازي جمهورية العربية ومواساتها لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. 

وقال "إن وقوع مثل هذا الاعتداء الإرهابي الغاشم بعد أيام قليلة من انعقاد قمة مكافحة الإرهاب في الرياض، يؤكد على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي بأقصى سرعة ممكنة لوضع آليات فعالة واتخاذ إجراءات محكمة لا تقبل المواربة، لاجتثاث جذور الإرهاب وتجفيف منابعه، وفقا للمنظور الشامل الذي طرحه الرئيس عبدالفتاح في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالعاصمة الرياض أمس الأول".

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واختتم المتحدث باسم الخارجية بيانه معربا عن تضامن مصر حكومة وشعبا مع والشعب البريطاني في مواجهة الإرهاب ومحاولات ترويع المواطنين الآمنين.

وكان انفجار قد وقع أمس الاثنين أثناء حفل للمغنية الأمريكية أريانا جراندي بمدينة مانشستر في شمال إنجلترا، وتعامل قسم شرطة مكافحة الإرهاب بشمال غرب بريطانيا مع الحادث باعتباره عملا إرهابيا محتملا.

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التحرير

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