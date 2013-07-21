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قوى سياسية تعلن تنظيم مظاهرة لتأييد الجيش الجمعه القادمة بقنا

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قوى سياسية تعلن تنظيم مظاهرة لتأييد الجيش الجمعه القادمة بقنا قوى سياسية تعلن تنظيم مظاهرة لتأييد الجيش الجمعه القادمة بقنا

بالجيش

اعلنت القوى الوحركات الثوريه بقنا عن اعتزامها تنظيم مظاهرة لتاييد الجيش فى جميع قراراته ومساندته الجمعه القادمه بميدان المحطه بمدينه قنا.

أكد عبد الله معتوق منسق ائتلاف شباب الثورة بقنا إن القوي الثورية بقنا قررت بعد أحداث الاعتداء عليها فى ميدان المحطة الجمعه الماضيه من قبل الجماعات الارهابيه والاخوان النزول يوم الجمعه لاسترداد كرامتنا بان نظهر لهم مدى قدرتنا على الحشد ومدى قوتنا وتايدنا للفريق عبدالفتاح السيسى فى جميع قرراته الذى اتخذها.
> واضاف معتوق أنهم يدعوا جميع مراكز قنا من ابو تشت لقوص ونقاده بالحضور معنا بجمعة الكرامه ، للاعلان عن ان يوم الجمعه الموافق 26/7/2013 هو يوم الكرامه والفطار الجماعى بميدان المحطه.

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