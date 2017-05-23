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طقس لطيف على الوجه البحري والقاهرة

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طقس لطيف على الوجه البحري والقاهرة طقس لطيف على الوجه البحري والقاهرة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 20 29

الإسكندرية 16 25

مطروح 17 24

بورسعيد 20 26

دمياط 20 26

الإسماعيلية 17 30

السويس 18 30

العريش 18 26

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الغردقة 24 35

شرم الشيخ 24 34

المنيا 20 32

الفيوم 21 31

أسيوط 21 33

سوهاج 21 34

الأقصر 21 39

أسوان 21 39

الوادي الجديد 18 35

قنا 22 37

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