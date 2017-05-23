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بالفيديو || أسطورة القارب المسحور الذي يتوقف فجأة ويعود للخلف ويغرق راكبيه

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بالفيديو || أسطورة القارب المسحور الذي يتوقف فجأة ويعود للخلف ويغرق راكبيه بالفيديو || أسطورة القارب المسحور الذي يتوقف فجأة ويعود للخلف ويغرق راكبيه

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه العاشرة مساءً، أسطورة القارب المسحور ، الموجود في قرية الثابتية بمحافظة أسيوط المطلة على ترعة الإبراهيمية ، والذي يخدم حوالي 16 قرية من جانبي الترعة، ذهابا وإيابا على متن القارب.

وتابع وائل الإبراشي، أن القارب المسحور ضرب من الأسطورة والخرافة، بحسب رواية الأهالي، حيث أن هذا القارب بعد أن يسير إلى الأمام بواسطة الجنزير الذي يمر على بكرة، يتوقف فجأة ويرجع إلى الخلف، وينقلب ويغرق راكبيه في الماء دون معرفة لسبب التوقف.

وذكر كثير من الأهالي، لبرنامج العاشرة مساءً، أن القارب المسحور، به جنّ وعفاريت يتحكمون في سيره وبسب ذلك غرق 8 أشخاص في هذا القارب.

وأضاف مواطن آخر أن هذا القارب مصنوع من حديد منذ 4 سنوات وغرق بسببه الكثيرين ، وأن هذا القارب يسير بطريقة مثيرة للخوف والذعر.

وعلق الإبراشي،  على كل ذلك، أن أهالي القرى التي تستخدم هذا القارب كوسيلة انتقال من مكان لآخر، واقعين بين المطرقة والسندان ، مطرقة القارب وسندان الحاجة لوسيلة التنقل وهو القارب الأسطورة.

 

 

المصدر : فايف

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