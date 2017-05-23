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فيديو| رفعت السعيد: حمدين صباحي وأنصاره «خدام» لدى الإخوان

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فيديو| رفعت السعيد: حمدين صباحي وأنصاره «خدام» لدى الإخوان فيديو| رفعت السعيد: حمدين صباحي وأنصاره «خدام» لدى الإخوان

التحرير

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قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، إن الداعين لمصالح مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية هم المتاجرين بالسياسة، ويقدمون في الإعلام كمحاولة للضغط على النظام الحالي، موضحًا: «مش كل الإعلام بريء».

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي، في برنامج «المواجهة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، وأنصاره؛ «خدام» لدى الإخوان المسلمين، موضحًا: «حمدين كده فعلًا مش هزار».

وأكد أن صباحي أراد الإبقاء على المادة الخاصة بالاحتكام للشريعة الإسلامية من تجميل صورة الإخوان، وإقامة تحالف مع حزب النور في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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التحرير

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