أخبار عاجلة

"الكزبرة الخضراء" تعالج سوء الهضم والانتفاخ والارتجاع -
ترامب بعد انفجار مانسشتر: لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي -
الرئيس الصينى يعزي ملكة بريطانيا في ضحايا التفجير الإرهابى بمانشستر -
نائب برلماني: دمياط رائدة في صناعة الأثاث وأزمتها في التسويق -
وصول وسفر 7133 راكبًا ومعتمرًا بموانئ البحر الأحمر -
بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد -
بالصور.. ضبط 108 قطع أثرية بحوزة موظف بالوادي الجديد -
بالصور.. الإسكندرية تسترد مليونين و296 ألف متر من أراضى الدولة في 5 أيام -
ننشر الصورة الأولي لجهاز الأشعة الذي «شفط» مريضة مستشفى بنها الجامعي.. والتفاصيل الكاملة للحادث -
8 الصبح - خالد النبوي يسافر إلي المانيا للعلاج بعد إستكمال تصور "واحة الغروب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

بالفيديو || جبروت ضابط شرطة وتسخيره لمجند ويتسبب في إصابته بالشلل النصفي ويرفض علاجه

Google+ Print
بالفيديو || جبروت ضابط شرطة وتسخيره لمجند ويتسبب في إصابته بالشلل النصفي ويرفض علاجه بالفيديو || جبروت ضابط شرطة وتسخيره لمجند ويتسبب في إصابته بالشلل النصفي ويرفض علاجه

عرض الإعلامي وائل الإبراشي ، في برنامجه العاشرة مساءً، مأساة إنسانية بكل ما تحمل الكلمة من معان، وهى جبروت وسخرة ضابط شرطة بمديرية أمن القاهرة، لمجند شرطة  ويتسبب في إصابته بشلل نصف وعاهة مستديمة، ويرفض علاجه بعد الإصابة.

فقد انتقلت كاميرا العاشرة مساءً إلى منزل مجند شرطة بصعيد يدعى “على” وفي أثناء الحديث مع والده أوضح أن ابنه علي تم تجنيده لخدمة الوطن، وكان مكان تجنيده مديرية أمن القاهرة ، واختاره أحد الضباط ليكون سائق له وبدل من أن يكون على سائق للضابط ينقله بسيارة الشرطة من منزله لمقر عمله بمديرية أمن القاهرة، أصبح على سائق خاص للضابط ولزوجته ولأفراد أسرته.

وكانت السيارة التي يقودها علي، تحتاج إلى صيانة كبيرة ورغم ذلك لم يقم الضابط بصيانتها ويقول لعلى حاضر سنقوم بصيانة السيارة ، وفي ذات يوم يوم الحادث الأليم كان على يقود السيارة بالضابط وزوجته وتعطلت السيارة فجأة نتيجة فتح الكبوت.

فأمر الضابط، المجند علي، بالتوقف والبحث عن سلك لغلق الكبوت وبالفعل بحث على عن سلك، ولكن أثناء غلق الكبوت صدمت سيارة قادمة من الخلف، علي وهو يغلق الكبوت فأصيب على بكسر في 4 فقرات من العمود الفقري، وتهتك الحبل الشوكي بعد 5 ساعات من إصابته نتيجة ضغط الفقرات المكسورة على النخاع الشوكي.

وتابع والد علي، أن الضابط تم نقله فور وقوع الحادث للمستشفى، وظلعلي ملقى على الأرض لمدة 5 ساعات حتى أتت سيارة إسعاف لنقله.

وذكر أحد أقارب علي أن الطبيب الذي أجرى عملية تثبيت فقرات لعلي قال باللفظ لو علي نُقل فور وقوع الحادث للمستشفى لتم إنقاذه قبل تهتك الحبل الشوكي.

وأضاف، والد علي أنه تم إخراج ابنه من المستشفى دون استكمال علاجه، وإننا لانريد سوى علاج علي لأنه خرج لخدمة الوطن وليس لخدمة الضابط وزوجته وفي الآخر يُخرجوه من المستشفى دون علاج .

 

 

المصدر : مصر فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "نجاح الموجي" ... نجم التلقائية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "نجاح الموجي" ... نجم التلقائية