جرائم الحصري بأكتوبر تثير الذعر بعد وصول الضحايا إلى ثلاثة وأهالي على تويتر يؤكدون "قناص مجنون" والأمن يكثف من مجهوداته

سمر العشري

ما زالت واقعة إصابة الطفل يوسف في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر تثير جدل كبير، وزاد ذلك الجدل بشكل أكبر بعد الكشف عن حادثتين أخريتين لفتاتين أحدهما تسمى دعاء والأخرى شرين، تم إصابتهما أيضاً في نفس المكان ولكن إصابات أقل خطورة من إصابة الطفل يوسف.

ناشط سياسي وكاتب يدعى وائل عباس كشف على حسابه على تويتر عن إصابة رابع حالة منذ قليل اليوم، ولكن لم يتم التأكد من ذلك إلا أن أهالي المنطقة أكدوا وجود قناص مجنون يستخدم مسدس كاتم صوت، وهذا ما أشار إليه مصدر أمني لموقع فيتو الإخباري.

حيث أضاف الموقع أن هناك فرق بحث على مستوى عالي من الأمن المصري تنتشر في المكان في محاولة منها لفك لغز تلك الجرائم المحيرة، وصرح الموقع أن مصدر أمني أكد أن شخص على مستوى عالي من القنص هو من يقوم بذلك على حد قوله.

وقد واصلت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، جهودها لكشف غموض ملابسات إصابة الطفل يوسف 13 عاما، ومن قبله الطالبة دعاء 22 سنة برصاص من مجهول بميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر الخميس الماضي.

ووضعت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الجيزة، خطة فحصت من خلالها 13 عقارا بمحيط الحادث، وقامت بإستجواب 70 أسرة تضم أكثر من 130 شخصا.

وكشفت التحريات، برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم مجدي موسي رئيس مباحث أكتوبر أول، والرائد احمد عصام شلتوت معاون مباحث اكتوبر اول، تأكيد الشهود بعدم سماع أي أصوات لأعيرة نارية.

وتبين من التحريات، أن المجني عليها الأولي دعاء أصيبت قبل المجني عليه يوسف بـ 10 دقائق، وأنها أصيبت بطلق ناري بالظهر، فيما أصيب يوسف في الرأس وسقط فجأة علي الأرض ولم يكتشف إصابته إلا بوصوله المستشفي.

المصدر : مصر فايف / صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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