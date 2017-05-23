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بالفيديو || ريم البارودي : تزوجت أحمد سعد قبل أسابيع من زواجه بسمية الخشاب

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بالفيديو || ريم البارودي : تزوجت أحمد سعد قبل أسابيع من زواجه بسمية الخشاب بالفيديو || ريم البارودي : تزوجت أحمد سعد قبل أسابيع من زواجه بسمية الخشاب

قالت الفنانة ريم البارودي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إنها تزوجت من الفنان أحمد سعد قبل أسابيع من زواجه من الفنانة سمية الخشاب.
 
وأضافت "ريم" أن زواجهما لم يستمر للأسف سوى أيام قليلة قبل أن ينفصلا بعد نشوب بعض الخلافات والاختلافات في وجهات النظر بينهما.
 
كانت ريم البارودي قد تعرفت على أحمد سعد منذ أكثر من عشر سنوات وجمعتهما قصة حب طويلة كللت بالخطوبة، قبل أن تنتهي بعد فترة من الشد والجذب، وأعلن كل منهما أنهما أصبحا صديقين، ثم فاجأت ريم البارودي الجميع بإعلانها زواج أحمد سعد من سمية الخشاب، وهو الزواج الذي نفاه سعد وسمية معا.
 
 
 
 
  • المصدر : صدى البلد
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