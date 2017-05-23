فيديو| خبير اقتصادي لمحافظ البنك المركزي: «قدم استقالتك رفقا بالشعب»

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قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة بقيمة 2% على الاقتراض والإيداع، سيؤدي إلى مزيد من المشاكل.

وأضاف عبده خلال لقائه مع برنامج «العاشرة مساءً»، المذاع على قناة «دريم»: «لن يكون هناك مشاريع أو استثمارات مع مزيد من الأزمات ومعدلات البطالة.. هذا القرار لن يضيف شيئًا ولن ينخفض معدل التضخم».

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وتابع: «المشكلة تكمن في سعر الدولار المرتفع، وجشع بعض التجار الذين فشلت الحكومة في نواجهتهم وخلق نوع من التنافس لتخفيض الأسعار، البورصة تخسر الكثير»، مختتمًا حديثه برسالة وجهها إلى محافظ البنك المركزي، طارق عامر: «رفقًا بالشعب المصري قدم استقالتك».