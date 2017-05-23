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فيديو| خبير اقتصادي لمحافظ البنك المركزي: «قدم استقالتك رفقا بالشعب»

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فيديو| خبير اقتصادي لمحافظ البنك المركزي: «قدم استقالتك رفقا بالشعب» فيديو| خبير اقتصادي لمحافظ البنك المركزي: «قدم استقالتك رفقا بالشعب»

التحرير

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قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة بقيمة 2% على الاقتراض والإيداع، سيؤدي إلى مزيد من المشاكل.

 وأضاف عبده خلال لقائه مع برنامج «العاشرة مساءً»، المذاع على قناة «دريم»: «لن يكون هناك مشاريع أو استثمارات مع مزيد من الأزمات ومعدلات البطالة.. هذا القرار لن يضيف شيئًا ولن ينخفض معدل التضخم».

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وتابع: «المشكلة تكمن في المرتفع، وجشع بعض التجار الذين فشلت في نواجهتهم وخلق نوع من التنافس لتخفيض الأسعار، البورصة تخسر الكثير»، مختتمًا حديثه برسالة وجهها إلى محافظ البنك المركزي، طارق عامر: «رفقًا بالشعب المصري  قدم استقالتك».

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التحرير

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