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أستاذ تاريخ إسلامي: «المساجد القديمة بها تيجان كانت موجودة في الكنائس»

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أستاذ تاريخ إسلامي: «المساجد القديمة بها تيجان كانت موجودة في الكنائس» أستاذ تاريخ إسلامي: «المساجد القديمة بها تيجان كانت موجودة في الكنائس»

التحرير

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قال الدكتور أيمن فؤاد السيد، أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة الأزهر، إن صلاح الدين الأيوبي، أحد أهم الشخصيات في التاريخ الإسلامي، مشيرًا إلى أنه قام باستخدم حجارة الأهرامات الصغيرة في بناء القلاع الخاصة به.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، «صلاح الدين ليس الوحيد الذي فعل ذلك ولكن هناك آخرين سبقوه في ذلك، فالأهرمات كانت السبيل الوحيد للحصول على الأحجار، نصف المساجد القديمة بها تجان أعمدة فرنسية كانت موجودة أصلًا في الكنائس».

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ونفي حرق صلاح الدين، للمكتبة الكبيرة المصرية، موضحًا: «الناس أقنعوه أن هذه الكتب بها أفكار الفاطميين (فكر الإسماعيلية).. مما دفعه إلى بيعها على مدار 10 سنوات.. وهناك كتب موجودة في والمغرب والهند تعود لهذه العصور والحقبة الزمانية».


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