المغنية اريانا جراندي "منهارة" بعد انفجار مانشستر

لندن - (د ب أ):

قالت المغنية الأمريكية اريانا جراندي إنها شعرت "بالانهيار" بعد انفجار اسفر عن مقتل 19 شخصا على الاقل واصابة 59 اخرين في هجوم ارهابي مشتبه به في نهاية حفلها بمدينة مانشستر البريطانية.

وقالت جراندي في تغريدة على تويتر: "منهارة. من أعماق قلبي أنا في غاية الأسف. ليس لدي كلمات".

وقع انفجار خارج قاعة مانشستر أرينا للحفلات في مدينة مانشستر البريطانية أثناء خروج الحضور في أحد الحفلات، وتتعامل الشرطة مع الانفجار كهجوم إرهابي محتمل، بحسب ما ذكرته إدارة القاعة.

وقالت إدارة مانشستر أرينا في بيان على حسابها الرسمي بموقع تويتر: "يمكننا أن نؤكد وقوع حادث بينما كان الناس يغادرون عرض أريانا جراندي الليلة الماضية".

وأضاف البيان أن "الحادث وقع خارج المكان في مكان عام. تعازينا وصلواتنا للضحايا".