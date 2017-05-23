أخبار عاجلة

"الكزبرة الخضراء" تعالج سوء الهضم والانتفاخ والارتجاع -
ترامب بعد انفجار مانسشتر: لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي -
الرئيس الصينى يعزي ملكة بريطانيا في ضحايا التفجير الإرهابى بمانشستر -
نائب برلماني: دمياط رائدة في صناعة الأثاث وأزمتها في التسويق -
وصول وسفر 7133 راكبًا ومعتمرًا بموانئ البحر الأحمر -
بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد -
بالصور.. ضبط 108 قطع أثرية بحوزة موظف بالوادي الجديد -
بالصور.. الإسكندرية تسترد مليونين و296 ألف متر من أراضى الدولة في 5 أيام -
ننشر الصورة الأولي لجهاز الأشعة الذي «شفط» مريضة مستشفى بنها الجامعي.. والتفاصيل الكاملة للحادث -
8 الصبح - خالد النبوي يسافر إلي المانيا للعلاج بعد إستكمال تصور "واحة الغروب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المغنية اريانا جراندي "منهارة" بعد انفجار مانشستر

Google+ Print
المغنية اريانا جراندي "منهارة" بعد انفجار مانشستر المغنية اريانا جراندي "منهارة" بعد انفجار مانشستر

مصراوي Masrawy

301458_13068124294417196830_Original

لندن - (د ب أ):

قالت المغنية الأمريكية اريانا جراندي إنها شعرت "بالانهيار" بعد انفجار اسفر عن مقتل 19 شخصا على الاقل واصابة 59 اخرين في هجوم ارهابي مشتبه به في نهاية حفلها بمدينة مانشستر البريطانية.

وقالت جراندي في تغريدة على تويتر: "منهارة. من أعماق قلبي أنا في غاية الأسف. ليس لدي كلمات".

وقع انفجار خارج قاعة مانشستر أرينا للحفلات في مدينة مانشستر البريطانية أثناء خروج الحضور في أحد الحفلات، وتتعامل الشرطة مع الانفجار كهجوم إرهابي محتمل، بحسب ما ذكرته إدارة القاعة.

وقالت إدارة مانشستر أرينا في بيان على حسابها الرسمي بموقع تويتر: "يمكننا أن نؤكد وقوع حادث بينما كان الناس يغادرون عرض أريانا جراندي الليلة الماضية".

وأضاف البيان أن "الحادث وقع خارج المكان في مكان عام. تعازينا وصلواتنا للضحايا".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الكزبرة الخضراء" تعالج سوء الهضم والانتفاخ والارتجاع

"الكزبرة الخضراء" تعالج سوء الهضم والانتفاخ والارتجاع

ترامب بعد انفجار مانسشتر: لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي

ترامب بعد انفجار مانسشتر: لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي

الرئيس الصينى يعزي ملكة بريطانيا في ضحايا التفجير الإرهابى بمانشستر

الرئيس الصينى يعزي ملكة بريطانيا في ضحايا التفجير الإرهابى بمانشستر

نائب برلماني: دمياط رائدة في صناعة الأثاث وأزمتها في التسويق

نائب برلماني: دمياط رائدة في صناعة الأثاث وأزمتها في التسويق