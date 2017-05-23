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الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادا لوادي دجلة في الدوري

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الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادا لوادي دجلة في الدوري الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادا لوادي دجلة في الدوري

التحرير

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تدريباته، أمس الاثنين، عقب الحصول على راحة لمدة 24 ساعة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة أبو طالب العيسوي.

وقبل بداية المران، اجتمع الجهاز الفني باللاعبين بغرفة خلع الملابس، وطالبهم بنسيان مباراة (المقاولون العرب) في الجولة الماضية والتركيز في المباراة القادمة أمام وادي دجلة للحصول على الثلاث نقاط.

وشهد المران مشاركة محمد عبد السميع، لاعب فريق 2000، ومواصلة الثنائي محمد هاشم ووجيه عبد الحكيم تدريباتهما العلاجية تحت إشراف لجهاز الطبي.

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وشمل المران داخل المستطيل الأخضر، التدريب الفني والخططي الذي انتهى بتقسيمة داخل نصف ملعب تم خلالها معالجة بعض أخطاء اللاعبين من حيث التمركز والتحرك بالكرة وبدونها.

وشهد تدريب حراس مرمى الإسماعيلى بقيادة سعفان الصغير، حضور الثنائي محمد فوزي وأحمد صديق المنضمين حديثا إلى صفوف النادي.
وخاض الحارسان التدريب بمشاركة الثلاثي محمد صبحي ومحمد عواد ومحمد مجدي، حيث شمل المران التدريب على بعض الحصص البدنية والفنية.

وقبل بدء المران، اجتمع مدرب الحراس سعفان الصغير، بحراسيه الجدد وتمنى التوفيق لهما فيما هو قادم داخل القلعة الصفراء.

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التحرير

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