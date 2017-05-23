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اليوم.. الزمالك يواجه أهلي طرابلس الليبي في دوري أبطال إفريقيا

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اليوم.. الزمالك يواجه أهلي طرابلس الليبي في دوري أبطال إفريقيا اليوم.. الزمالك يواجه أهلي طرابلس الليبي في دوري أبطال إفريقيا

التحرير

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تقرر أن يرتدي فريق زيه التقليدي، خلال مباراته اليوم الثلاثاء، أمام فريق أهلي طرابلس الليبي، في المباراة التي ستقام في مدينة صفاقس التونسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة، والذي أقيم أمس الإثنين، عن الاتفاق على ارتداء الزمالك زيه التقليدي "قميص أبيض وشورت أبيض وجوارب بيضاء" ، فيما يرتدي حارس مرماه الزي الأسود ، بينما يرتدي فريق أهلي طرابلس الليبي الزي الأخضر الكامل، على أن يرتدي حارسه اللون الأصفر.

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حضر الاجتماع أحمد ، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في تونس، بالإضافة إلى حمادة أنور، المدير الإداري للفريق.

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التحرير

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