فيديو| حساسين: تدخل الحكومة في اتفاقية تيران وصنافير «هيولع الدنيا»

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استنكر الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، اجتماع حكومة المهندس شريف إسماعيل مع عدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية، مؤكدًا أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التعقيد في الشارع المصري بخصوص هذا الأمر.

وأضاف حساسين، خلال تقديمه برنامج «انفراد»، أمس الإثنين على قناة «العاصمة»، أن تدخل الحكومة في تلك الاتفاقية سيُشعل الأزمة، مستطردًا: «مش عاوزين الحكومة تتدخل، البرلمان من حقة مناقشة الاتفاقية أو عدم مناقشتها، حيث أنه من حقه رفض مناقشتها».

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ووجه الإعلامي حديثه لحكومة شريف إسماعيل: «اتركوا الحكومة وشأنها، زي ما بترفعوا الأسعار بدون الرجوع للشعب، أو البرلمان، متدخلوش في أزمة تيران وصنافير، لأن ده هيولع الدنيا».



