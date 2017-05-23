إزالة 933 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالفيوم

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واصلت محافظة الفيوم لليوم السادس على التوالي حملات استرداد أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وصرح الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم أمس الاثنين بأنه تم إزالة التعديات بالزراعة والبناء على الأراضى أملاك الدولة الخاصة بواقع إزالة 132 حالة تعدٍ بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 880 فدانا و12 قيراطا، إضافة لإزالة 462 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 86712 مترا مربعا موزعة على مراكز الفيوم المختلفة، كما تم إزالة 337 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضى أملاك الدولة بمساحة 233085 مترا مربعا، كما تم إزالة حالتي تعدٍ من ولاية الإصلاح الزراعى بإجمالى مساحة 8 أفدنة و12 قيراطا.

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وشدد محافظ الفيوم أنه لا تهاون فى ردع المعتدين على أملاك الدولة، وأكد استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والحفاظ على المال العام بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية وقوات الجيش والشرطة.