أهلي جدة يتعادل أمام ضيفه أهلي دبي الإماراتي بهدف لكل فريق

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فرط أهلي جدة السعودي في فوز في المتناول ليتعادل أمام ضيفه أهلي دبي الاماراتي 1-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل عبد الفتاح عسيري (38) هدف أهلي جدة، والسنغالي ماخيتي ديوب (20) هدف أهلي دبي، وتقام مباراة الإياب الاثنين المقبل في دبي.

وتأثر الأهلي كثيرًا بالغيابات في صفوفه بسبب الإصابة أبرزها هدافه السوري عمر السومة.

ورغم سيطرة الأهلي الميدانية على بداية مجريات الشوط الأول، إلا أن أهلي دبي نجح في افتتاح التسجيل إثر خطأ فادح من الحارس ياسر المسيليم، الذي فشل في إبعاد الكرة لتجد السنغالي ماخيتي ديوب الذي أودعها داخل المرمى (20).

وكاد الفريق الإماراتي أن يعزز تقدمه بهدف ثان ولكن كرة ديوب مرت أمام المرمى (28).

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ونجح أهلي جدة في إدراك التعادل من هجمة منسقة قادها المصري محمد عبد الشافي فمرر الكرة إلى عبد الفتاح عسيري الذي واجه المرمى وسددها قوية على يمين ماجد ناصر (38).

وأهدر الأهلي هدفا محققا عندما لعب محمد عبد الشافي كرة رأسية مرت بجانب القائم (42).

وواصل الأهلي أفضليته الميدانية في الشوط الثاني، ولكنه كاد أن يستقبل هدفا بسبب خطأ آخر من حارس مرماه قبل أن يتدخل الدفاع ويبعد الكرة عن منطقة الخطر (56).

وتوالت الفرص الأهلاوية المهدرة عندما تابع محمد عبد الشافي كرة عرضية أمام المرمى فوق العارضة (80).