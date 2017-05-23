فيديو| برلماني: الدور القطري في منطقة الشرق الأوسط «مشبوة»

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قال سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إن الجميع تابع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي عُقدت في الرياض بحضور الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أن كل كلمة صرح بها السيسي كانت لها معنى كبير.

وأضاف البطيخي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أن الإرهاب المتواجد في ليبيا والعراق واليمن، وكذلك مصر يعملون داخل حلقات متصلة ببعضها، مشددًا على ضرورة التعرف على هوية الإرهابيين ومن يقف وراء دعمهم بالأسلحة والأموال.

وأشار إلى أن بعض الإرهابيين يقوموا بتهريب آثار الدول، ويتعاقدوا مع سيارات «تويتا»، مستطردًا: «السلاح الموجود في سوريا وليبيا أكثر من عدد السكان، ومين اللي عاوز يخرب بترول ليبيا والعراق».

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وتابع: «الدور القطري في المنطقة مشبوه، ولازم نفصل بين الشعب القطري والنظام».