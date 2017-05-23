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فيديو| برلماني: الدور القطري في منطقة الشرق الأوسط «مشبوة»

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فيديو| برلماني: الدور القطري في منطقة الشرق الأوسط «مشبوة» فيديو| برلماني: الدور القطري في منطقة الشرق الأوسط «مشبوة»

التحرير

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قال سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إن الجميع تابع كلمة الرئيس عبد الفتاح ، في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي عُقدت في الرياض بحضور الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي دونالد ، موضحًا أن كل كلمة صرح بها السيسي كانت لها معنى كبير.

وأضاف البطيخي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أن الإرهاب المتواجد في ليبيا والعراق واليمن، وكذلك يعملون داخل حلقات متصلة ببعضها، مشددًا على ضرورة التعرف على هوية الإرهابيين ومن يقف وراء دعمهم بالأسلحة والأموال.

وأشار إلى أن بعض الإرهابيين يقوموا بتهريب آثار الدول، ويتعاقدوا مع سيارات «تويتا»، مستطردًا: «السلاح الموجود في سوريا وليبيا أكثر من عدد السكان، ومين اللي عاوز يخرب بترول ليبيا والعراق».

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وتابع: «الدور القطري في المنطقة مشبوه، ولازم نفصل بين الشعب القطري والنظام».

 

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