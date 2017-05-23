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المالية: 370 مليار جنيه العجز الكلي المستهدف بمشروع الميزانية الجديدة

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المالية: 370 مليار جنيه العجز الكلي المستهدف بمشروع الميزانية الجديدة المالية: 370 مليار جنيه العجز الكلي المستهدف بمشروع الميزانية الجديدة

التحرير

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قدر العجز الكلي المستهدف في مشروع الميزانية العامة للعام المالي المقبل 2017 / 2018 بنحو ٣٧٠ مليار جنيه أي ما يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قدرها 11.8 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة خلال العام المالي الحالي 2016 / 2017 البالغة نحو 358.2 مليار جنيه.

وأوضح البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2017 / 2018، الذي أصدرته وزارة المالية أمس الاثنين أن إجمالي الإيرادات العامة قدر بنحو 834.6 مليار جنيه مقابل 669.7 مليار جنيه بميزانية 2016 / 2017.

وأشار إلى أن جملة الإيرادات العامة تتمثل في الإيرادات التي يتم تحصيلها مـن عمليـات التشغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر للوحـدات والجهـات الداخلـة فـي الموازنة العامة للدولة، وتشمل الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة مـن ضرائب على الدخول والضريبة على القيمة المضافة والضرائب الجمركيـة، كمـا تشمل الإيرادات العامة المنح المحصلة من الداخل والخارج، وكـذلك علـى الإيرادات الأخرى المتمثلة في الفوائض والأرباح المحققـة مـن الهيئـات الاقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والخاص فضلا عن إيرادات الخدمات الحكومية بصفة عامة.

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وتبلغ تقديرات المصروفات بمشروع الموازنة الجديدة نحو 1.206 تريليون جنيه مقارنة مع 974.7 مليار جنيه بميزانية 2016 / 2017.

وأرجع البيان الزيادة في المـصروفات إلى الزيادات المرتبطة بحتميات الأجور وشراء السلع والخدمات، فـضلا عن ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام والأعباء التي تتحملها الخزانة العامة للمساهمة في صناديق المعاشات وباقي بنود الدعم.

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التحرير

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