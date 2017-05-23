فيديو| برلماني: لا يوجد وقت محدد لمناقشة «تيران وصنافير» بمجلس النواب

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علق صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، على اجتماع مجلس الوزراء أمس مع بعض النواب بحضور بعض ممثلي مؤسسات الدولة، موضحًا أن الاجتماع لم يكن لمناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» من الأساس، ولكن كان يتحدث بشكل عام عن ترسيم الحدود البحرية مع كل الدول المشتركة مع مصر مائيًا.

وأضاف حسب الله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أن مجلس الوزراء وضع الآليات والمعايير الذي سيقوم على أساسها مناقشة قضية «تيران وصنافير».

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وأشار، إلى أنه سيتم مناقشة الاتفاقية في البرلمان بكل دقة، وليس هناك وقت محدد لمناقشتها أو الانتهاء منها، ومن سيحدد ذلك هو الاتفاقية نفسها.

