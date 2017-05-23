أخبار عاجلة

"الكزبرة الخضراء" تعالج سوء الهضم والانتفاخ والارتجاع -
ترامب بعد انفجار مانسشتر: لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي -
الرئيس الصينى يعزي ملكة بريطانيا في ضحايا التفجير الإرهابى بمانشستر -
نائب برلماني: دمياط رائدة في صناعة الأثاث وأزمتها في التسويق -
وصول وسفر 7133 راكبًا ومعتمرًا بموانئ البحر الأحمر -
بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد -
بالصور.. ضبط 108 قطع أثرية بحوزة موظف بالوادي الجديد -
بالصور.. الإسكندرية تسترد مليونين و296 ألف متر من أراضى الدولة في 5 أيام -
ننشر الصورة الأولي لجهاز الأشعة الذي «شفط» مريضة مستشفى بنها الجامعي.. والتفاصيل الكاملة للحادث -
8 الصبح - خالد النبوي يسافر إلي المانيا للعلاج بعد إستكمال تصور "واحة الغروب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| برلماني: لا يوجد وقت محدد لمناقشة «تيران وصنافير» بمجلس النواب

Google+ Print
فيديو| برلماني: لا يوجد وقت محدد لمناقشة «تيران وصنافير» بمجلس النواب فيديو| برلماني: لا يوجد وقت محدد لمناقشة «تيران وصنافير» بمجلس النواب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

علق صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، على اجتماع مجلس الوزراء أمس مع بعض النواب بحضور بعض ممثلي مؤسسات الدولة، موضحًا أن الاجتماع لم يكن لمناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» من الأساس، ولكن كان يتحدث بشكل عام عن ترسيم الحدود البحرية مع كل الدول المشتركة مع مائيًا.

وأضاف حسب الله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أن مجلس الوزراء وضع الآليات والمعايير الذي سيقوم على أساسها مناقشة قضية «تيران وصنافير».

شاهد أيضا

وأشار، إلى أنه سيتم مناقشة الاتفاقية في البرلمان بكل دقة، وليس هناك وقت محدد لمناقشتها أو الانتهاء منها، ومن سيحدد ذلك هو الاتفاقية نفسها.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "نجاح الموجي" ... نجم التلقائية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "نجاح الموجي" ... نجم التلقائية