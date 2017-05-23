نجاح 80.1% من طلاب الشهادة الابتدائية بالأقصر

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اعتمد محمد بدر محافظ الأقصر، أمس الاثنين، نتيجة الشهادة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني للصف السادس الابتدائي، وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الابتدائية 80.18%.

من جانبه، أعلن طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن إدارة البياضية التعليمية جاءت فى مقدمة الإدارات التعليمية بنسبة نجاح 84.39%، وأعقبها إدارة إسنا التعليمية بنسبة 83.88%، وإدارة الأقصر التعليمية بنسبة 82.95%، وإدارة القرنة التعليمية بنسبة 78.18%، وإدارة الطود التعليمية بنسبة 76%، وإدارة أرمنت التعليمية بنسبة 73%، وإدارة الزينية التعليمية بنسبة 70%.

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الجدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الابتدائية بمحافظة الأقصر بلغ 18743 تلميذًا، حضر منهم 18319 تلميذًا، وتغيب عن الامتحانات 424 تلميذًا، ونجح منهم 14689 تلميذًا وتلميذة.