140 مليار جنيه دعم للطاقة و63 مليار للتموين بالميزانية الجديدة

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تبلغ تقديرات إجمالي دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء) في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017 / 2018 نحو 140.148 مليار جنيه، كما تم تخصيص63.095 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

وذكر البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2017 / 2018، الذي أصدرته وزارة المالية أمس الاثنين أن دعم المواد البترولية يبلغ نحو 110.148 مليار جنيه مقابل 35.043 مليار جنيه بموازنة 2016 / 2017 بزيادة قدرها 75.105 مليار جنيه.

وأرجع البيان هذه الزيادة إلى ارتفاع سعر برميل برنت مـن ٤٠ دولارا للبرميل بموازنة ٢٠١٦/٢٠١٧ إلى متوسط سـعر متوقـع يبلغ نحو ٥٥ دولارا للبرميل في مشروع موازنـة ٢٠١٧ /٢٠١٨، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدولار.

ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقـل عن تكلفة توافرها للسوق المحلية سواء عن طريق الإنتاج المحلـي أو اسـتيراد بعضها من الخارج.

ويتضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل نحـو 30 مليار جنيه مقابل 27.3 مليار جنيه بموازنة 2016 /2017 بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه.

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ويقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 63.095 مليار جنيه مقابل 41.115 مليار جنيه بزيادة قدرها 21.980 مليار جنيه.

وقد تم تقدير دعم السلع التموينية وفقا لعدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز بنحو 76.8 مليون فرد، حيث تبلغ كميـات الخبز المستحقة للمواطنين نحو 140.1 مليار رغيف سنويا.

وتبلغ كميات القمح المطلوب تدبيرها 8.8 مليون طن قمح لتـوفير كميـة 86.3 مليار رغيف، كما تبلغ كمية القمح المطلوب توفيرها لدقيق المستودعات بواقع 7.5 كجـم دقيـق للفرد شهريا نحو 0.873 مليون طن قمح بما يعادل نحو ٦٩٤ ألف طن دقيـق وبالتالي فإن كميات القمح المطلوب توفيرها تبلغ 9.7 مليون طن ( منها نحـو 4.5 مليون طن قمح محلي و5.2 مليون طن قمح مستورد).