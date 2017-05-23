فيديو| ابنة الحصري على منع مكبرات الصوت: «سيغضوا الطرف عن المساجد الكبيرة»

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كشفت الحاجة ياسمين الحصري، عن استعدادات مسجد الحصري الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، لاستقبال شهر رمضان الكريم، قائلة: «نُعطر فرش المسجد بأكمله حتى يَشعر المُصلين بطمأنينة وخشوع».

وعن قرار وزير الأوقاف بمنع مكبرات الصوت في المساجد، أوضحت الحصري، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع على قناة «دي أم سي» ، أن هذا القرار يَشمل الزوايا الصغيرة فقط، قائلة: «من الضروري تواجد مكبرات الصوت في المساجد الكبيرة مثل مسجد الشيخ الحصري، لأن هناك أناسًا تُصلي خارج المسجد بسبب الازدحام.. وأظن أنهم سيغضوا الطرف عن المساجد الكبيرة لهذه الأسباب».

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واختتمت حديثها، بأن يحفظ مصر وأهلها وجيشها، وأنْ يُصلح حال مصرَ، وحال الأمة العربية والإسلامية.