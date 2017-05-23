فيديو| فريد زهران: قد ندفع بمرشح في انتخابات الرئاسة المقبلة

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قال فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن المجال السياسي العام في مصر يعلم أن هناك مرشحين أقوياء محتملين أو متوقعين لخوض سباق انتخابات الرئاسة العام المقبل، إذا ما شعروا بالآمان وإذا شعروا أن أنصارهم لن تتعرض للتنكيل، وأن يسمح لهم الإعلام بالظهور، وطرح الأفكار والرؤى الخاصة بهم بكل حرية ووضوح.



وأضاف زهران، خلال حواره عبر برنامج «ساعة من مصر » على شاشة «الغد»، تقديم الإعلامي محمد المغربي، أن يوجد حالة من التضييق العام السياسي في الوقت الراهن، لافتاً إلى أنه تم القبض على عدد كبير من الشباب؛ بسبب تعليقات علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحًا أن تلك التعليقات معارضة للنظام الحالي.



وأوضح رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الأحزاب المصرية لديها مرشحين للرئاسة، مشددًا على أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد يدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مطالبًا بضمانات قانونية ومناخ سياسي مفتوح، لضمان إجراء انتخابات نزيهة.



وأشار، إلى أن المشروع الديمقراطي فى مصر متعثر، لافتًا إلى أن هناك اتجاهين داخل المزاج العام المصري الأول محبط للغاية، وعازف عن المشاركة السياسية، والثاني لديه رغبة فى التغيير عبر الانتخابات فقط، ولكن ليس عبر الخروج إلى الشارع، لأن مثل هذا التحرك سيؤدي لانهيار الأمن والاستقرار.