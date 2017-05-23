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محافظ الدقهلية يجبر البائعين بخفض الأسعار في معرض «أهلا رمضان»

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كتب - كارم الديسطي
أجبر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مساء أمس الاثنين، جميع البائعين داخل معرض أهلا رمضان على خفض السلع الغذائية ووضع أسعار جديدة لتخفيف الأعباء على المواطنين بعد شكاوى من ارتفاعها.
جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الدقهلية معرض "أهلا رمضان" والمقام بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمنصورة ومديرية لتوفير السلع الرمضانية والغذائية واللحوم والمستلزمات التموينية في شهر رمضان للمواطنين.

وخلال افتتاح المحافظ للمعرض الرئيسي بشارع قناة السويس اشتكى بعض المواطنين من زيادة أسعار بعض المنتجات الغذائية، مما أدى إلى قيام المحافظ بإرغام التجار على تخفيض السلع وكتابة قائمة لأسعار السلع بخط يده.
وأمر الشعراوي بمرور لجان المتابعة يوميا على المعرض للتأكد من الالتزام بتلك الأسعار، مؤكدا أن توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تقتضي بتخفيف العبء عن المواطنين والعمل من أجل صالح المواطن البسيط.

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وأشار إلى أن الغرفة التجارية تقوم بتنفيذ معارض أخرى للسلع ببعض المدن الكبرى التي تتميز بكثافة سكانية فى كل من ميت غمر ودكرنس والسنبلاوين والمنزلة.
وأوضح المحافظ أنه يتم دراسة إقامه معارض دائمة طوال العام بنطاق المحافظة وعدم اقتصارها على شهر رمضان أو الأعياد والمواسم فقط، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بفتح 335 منفذ بيع دائم بمراكز ومدن وقرى المحافظة بالتعاون مع القوات المسلحة والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.
يذكر أن المعرض يشمل كافة أنواع السلع التموينية والغذائية والمستلزمات الرمضانية وكذا اللحوم والدجاج بالإضافة إلى الملابس والأحذية والفلاتر من منتجات "شباب الخريجين" بمشاركة أكثر من 35 من الشركات والتجار ورجال الأعمال وشباب الخريجين والمقترضين من الصندوق الاجتماعي للتنمية.

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التحرير

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