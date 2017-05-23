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محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بالدقهلية بنسبة نجاح 86.9 %

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محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بالدقهلية بنسبة نجاح 86.9 % محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بالدقهلية بنسبة نجاح 86.9 %

التحرير

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كتب - كارم الديسطي
اعتمد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مساء أمس الاثنين، نتيجة امتحان الصف السادس الابتدائي دور مايو 2016/2017 بنسبه نجاح 86.9%.

وقال على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن عدد المتقدمين للامتحان هذا العام بلغ  107343 تلميذا وتلميذة، وحضر الامتحان منهم 104211 تلميذا وتلميذة، ونجح منهم 90563 طالبا.

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وعن نتيجة امتحان ابتدائية التربية الخاصة "الصف السادس للمكفوفين" قد بلغ عدد المتقدمين 6 تلاميذ وحضروا جميعا ونجح منهم 2 تلميذ بنسبه نجاح 33.3% ونسبة النجاح للصف الثامن للصم وضعاف السمع، بلغ عدد المتقدمين 67 تلميذا وتلميذة وعدد الحاضرين 65 طالبا، ونجحوا جميعا بنسبه نجاح 100% .

وأشاد محافظ الدقهلية، بجهود القائمين على العمل بقطاع التعليم بالمحافظة موجها لوكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة تنظيم احتفاليه لتكريم العشرة الأوائل من التلاميذ بالشهادة الابتدائية بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

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التحرير

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