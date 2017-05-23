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فيديو| وكيل «صحة البرلمان» : لا بديل أمامنا سوى الإصلاح الاقتصادي

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فيديو| وكيل «صحة البرلمان» : لا بديل أمامنا سوى الإصلاح الاقتصادي فيديو| وكيل «صحة البرلمان» : لا بديل أمامنا سوى الإصلاح الاقتصادي

التحرير

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قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع بعض النواب أمس الإثنين، تطرق للوضع الاقتصادي التي يُعاني منه المصريون، وخاصة ارتفاع الأسعار، موضحًا أن تبنت الكثير من المبادرات من خلال زيادة السلع المطروحة للمواطنين.

وأضاف أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أن الحكومة وعدت بزيادة منافذ البيع بسعر بسيط للمواطنين، وكذلك وصول المنتج للمستهلك بشكل مباشر، كما تترك الاجتماع لمزيد من الموضوعات التي تمس المواطن المصري يوميًا.

وأشار وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن النواب نقلوا نبض الشارع للحكومة، موضحًا أنه لا بديل سوى الإصلاح الاقتصادي.

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