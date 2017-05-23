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فيديو| معتز عبد الفتاح: الغلابة ينتظرون هبوط الأسعار في 2018

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فيديو| معتز عبد الفتاح: الغلابة ينتظرون هبوط الأسعار في 2018 فيديو| معتز عبد الفتاح: الغلابة ينتظرون هبوط الأسعار في 2018

التحرير

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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن البنك المركزي قام برفع سعر الفائدة على الودائع إلى 16.75% من 14.75%، ورفع سعر فائدة الإقراض إلى 17.75% من 15.75%، بنسبة 2% للودائع والإقراض، موضحًا أن هذا القرار جاء بدون سابق إنذار.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج  «حلقة الوصل»، على قناة «أون لايف»، أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي أكد بأن هذا القرار لن يؤثر على الاستثمار، ولكن رد عليه رئيس اتحاد الصناعات بأن القرار مفاجئ وجاء في وقت غير مناسب وسيكبد الصناعة المصرية خسائر.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، قال إن هذا القرار واحدًا من حزمة إجراءات مدروسة من أجل الإصلاح الاقتصادي، ويساهم في تقييد ومحاصرة فكرة الاستيراد العشوائي وجهات النظر المختلفة في الأمر الواحد مقبولة، ولكن الاقتصاد المصري عليه علامة الاستفهام.

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وأوضح، أن المتغيرات في الاقتصاد أصبحت ثوابت وكذلك العكس، مستطردًا: «الغلابة ينتظرون هبوط الاسعار في 2018 زي ما وعد محافظ البنك المركزي، ووعد الحر دين عليه».

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التحرير

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