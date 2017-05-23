أكتر الأندية إنفاقا على التعاقدات في البريميرليج.. وماذا حققوا

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انتهى موسم 2016/2017 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بتتويج نادي تشيلسي بطلًا للمسابقة للمرة الـ6 في تاريخه، في موسم شهد إنفاق مبالغ طائلة من الأندية الإنجليزية في بداية الموسم، أو حتى في الانتقالات الشتوية، لتدعيم الصفوف، وتحقيق الألقاب.

نستعرض لكم في السطور التالية أكثر الفرق إنفاق على الصفقات مقابل ما قدموه هذا الموسم..

مانشستر سيتي

وجاء فريق مانشستر سيتي، في مقدمة الفرق إنفاقًا على الصفقات في البريميرليج، وخاصة بعد تولي المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مهام تدريب الفريق.

وأنفق السيتزين 213 مليون جنيه إسترليني، لاستقطاب لاعبين مثل الحارس التشيلي برافو، والمدافع الإنجليزي ستونز، والجناح الألماني لوري سان، بجانب المهاجم البرازيلي خيسوس، والألماني جانوجان، والإسباني نوليتو.

ولكن هذه الصفقات لم تمنح السيتي أي لقب هذا الموسم، واكتوفوا بإنهاء الموسم في المركز الـ3 المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد

وجاء ثانيًا فريق مانشستر يونايتد، الذي أنفق 185 مليون جنيه إسترليني، بعد تولي المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، مهام تدريب الفريق.

وضمت المصروفات صفقة الفرنسي بول بوجبا، والذي أصبح أغلى لاعب في العالم، والأرميني مختاريان والإيفواري بيلي.

واستطاع اليونايتد أن يحصد بطولتين تحت قيادة مورينيو هذا الموسم، حيث حصد لقب درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بداية الموسم، بالإضافة الى كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وينتظر مواجهة أياكس الهولندي في نهائي الدوري الأوروبي، والتي ستحدد مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، او الاتجاه للدوري الأوروبي، حيث احتل اليونايتد المركز الـ6 في ترتيب البريميرليج لهذا الموسم.

تشيلسي

تولى الإيطالي أنطونيو كونتي، مهام تدريب البلوز مع بداية الموسم، وأجرى تعاقدات من أجل العودة بالفريق للمنافسات المحلية والأوروبية، بعد أن أنهى البلوز موسمه الماضي في المركز الـ10.

أنفق تشيلسي 132 مليون جنيه استرليني، لاستقطاب الفرنسي كانتي والبرازيلي دافيد لويز والإسباني ماركوس ألونسو، والبلجيكي باتشواي.

واستطاع تشيلسي تحقيق لقب البريميرليج للمرة الـ6 في تاريخه، كما يواجه أرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

أرسنال

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أنفق الجانرز 113 مليون جنيه إسترليني هذا الموسم، تحت قيادة الفرنسي أرسن فينجر، لضم الألماني موستافاي، والسويسري تشاكا، والإسباني بيريز.

وأنهى أرسنال موسمه في المركز الـ5، الذي يأهله إلى الدوري الأوروبي، كما يواجه فريق تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء توتنهام وصيف البريميرليج لهذا الموسم، في المرتبة الـ9 من حيث الإنفاق على الصفقات، فقد أنفق 82 مليون جنيه إسترليني.

ليفربول صاحب المركز الـ4 في البريميرليج، والتي تأهله الى ملحق دوري أبطال أوروبا، جاء في المرتبة الـ10 من حيث الإنفاق على التعاقدات، فقد أنفق 79 مليون جنيه إسترليني.

في حين جاء فريق وست بروميتش ألبيون صاحب المركز الـ10 في ترتيب جدول البريميرليج، في المرتبة الأخيرة من حيث الإنفاق على التعاقدات، فقد أنفق 37 مليون جنيه إسترليني.

وهذا ترتيب فرق البريميرليج من حيث الإنفاق على التعاقدات هذا الموسم...

1- مانشستر سيتي 213 مليون جنيه إسترليني 2- مانشستر يونايتد 185 مليون جنيه إسترليني

3- تشيلسي 132 مليون جنيه إسترليني 4- أرسنال 113 مليون جنيه إسترليني

5- كريستال بالاس 100 مليون جنيه إسترليني 6- ليستر سيتي 91 مليون جنيه إسترليني

7- ايفرتون 85 مليون جنيه إسترليني 8- وست هام يونايتد 83 مليون جنيه إسترليني

9- توتنهام 82 مليون جنيه إسترليني 10- ليفربول 79 مليون جنيه إسترليني

11- واتفورد 69 مليون جنيه إسترليني 12- ساوثهامبتون 68 مليون جنيه إسترليني

13- سوانزي 58 مليون جنيه إسترليني 14- ميدلزبره 52 مليون جنيه إسترليني

15- برنيلي 45 مليون جنيه إسترليني 16- بورنموث 40 مليون جنيه إسترليني

17- هال سيتي 40 مليون جنيه إسترليني 18- سندرلاند 39 مليون جنيه إسترليني

19- ستوك سيتي 38 مليون جنيه إسترليني 20- وست بروميتش ألبيون 37 مليون جنيه إسترليني