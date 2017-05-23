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اليوم.. الحكم في دعوى تطالب بفصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية

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اليوم.. الحكم في دعوى تطالب بفصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية اليوم.. الحكم في دعوى تطالب بفصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية

مصراوي Masrawy

الكنيسة الأسقفية

كتب - صابر المحلاوي:

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من فؤاد رشدي ميخائيل المحامي، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من الإدارة العامة للشئون الإدارية التابعة لوزارة الداخلية، والمتضمن عدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٣٧٥٨ لسنة ٧١ قضائية كلا من وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية ورئيس الطائفة الإنجيلية.

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