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فيديو| معتز عبد الفتاح: «هو لازم ابن المستشار يبقى مستشار؟»

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فيديو| معتز عبد الفتاح: «هو لازم ابن المستشار يبقى مستشار؟» فيديو| معتز عبد الفتاح: «هو لازم ابن المستشار يبقى مستشار؟»

التحرير

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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مساء أمس الإثنين، إن هناك دعوى قضائية طالبت رئيس الجمهورية باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس، وجاء في نص الدعوى بأن نجل «دكروري»، يوسف يحيى راغب دكروري، تم تعيينه مستشارًا بالمجلس رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أن «الدعوى أكدت أن تعيين نجل الدكروري بتقدير جيد يتنافى مع مباديء النزاهة والعدالة والتجرد التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهوائهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب وظلم الآخرين الأكثر كفاءة والحاصلين على تقديرات جيد فما فوق».

وأشار إلى أن مجلس الدولة رد على تلك الدعوى بأن نجل المستشار دكروري حاصل بالفعل علي تقدير مقبول، ولكن تعيينه كان بتوقيت سابق عن تعديلات القانون الذي اشترط الحصول علي تقدير «جيد» وما فوقه كشرط للتعيين بالهيئات القضائية.

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تابع: «يعني ليه تقدير جيد؟ ليه ميكونش تقدير جيد جدًا من يُقبل بالقضاء؟، ليه محطش في مؤسسات الدولة أفضل أبنائها؟، وهل لازم ابن المستشار يبقى مستشار؟، وابن الدكتور يبقى دكتور؟، ليه يتم توارث المهن بهذه الطريقة؟».

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التحرير

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