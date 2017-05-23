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الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا بسبب قائد تشيلسي

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الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا بسبب قائد تشيلسي الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا بسبب قائد تشيلسي

التحرير

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فتح تحقيقًا في حادثة إيقاف مباراة تشيلسي الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، أمام فريق سندرلاند، نظرا لاستبدال قائد البلوز جون تيري.

كانت مباراة تشيلسي وسندرلاند الأخيرة في الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، وانتهت بفوز البلوز 5-1 قد توقفت في الدقيقة 26 من الشوط الأول لاستبدال جون تيري باللاعب جاري كاهيل.

وكان هذا التوقف متعمدًا من قبل نادي تشيلسي الإنجليزي للاحتفال باللاعب جون تيري قائد الفريق اللندني الذي يحمل القميص رقم 26، والذي سيرحل عن قلعة "ستامفورد بريدج" نهاية الموسم الحالي.

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وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن التحقيقات التي يجريها الاتحاد الإنجليزي بسبب بعض المراهنات من إحدى الشركات المختصة على إيقاف المباراة واستبدال اللاعب في تلك الدقيقة احتفالًا به.

يشار إلى أن تشيلسي حصد لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، علما بأنها المرة السادسة في تاريخ النادي اللندني. 

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التحرير

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