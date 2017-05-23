غادة والي: المستفيدون من تكافل وكرامة وصلوا لـ8 مليون و500 ألف مواطن

كتبت– سحر عزام:

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الاثنين، إن عدد المواطنين المستفيدين من برامج تكافل وكرامة وصلوا إلى 8 مليون و500 ألف مواطن.

وأضافت والي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي" مساء أمس الاثنين، أن إجمالي الأموال التي أنفقت على برنامج كرامة 59.349 ألف جنيه، لافتًا إلى أن برنامج تكافل وكرامة مستمر لنقل عدد من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محافظات الوجه القبلي هي الأكثر استفادة من برنامج تكافل وكرامة وذلك من خلال استفادة 272.820 ألف أسرة في سوهاج و233.775 ألف أسرة في أسيوط و202.435 ألف أسرة في المنيا و167.820 ألف أسرة في بني سويف وذلك لارتفاع نسبة الفقر في الصعيد.​