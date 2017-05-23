صور| أهالي الإسكندرية عن معارض «أهلا رمضان»: «التخفيضات 50 قرشا»

التحرير

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شهدت معارض "أهلا رمضان" بالإسكندرية، وعددها 5 معارض موزعة على مختلف أنحاء المدينة، إقبالا متوسطا في الأربعة أيام الأولى؛ لإقامتها وسط شكاوى من المواطنين بشأن أسعار السلع الغذائية بها، وتأكيدهم وأصحاب الشركات أن التخفيضات الواقعة عليها لا تتعدى الـ50 قرشا فقط.

"التحرير"، قامت بجولة بعدد من فروع معارض "أهلا رمضان" غرب الإسكندرية لرصد حركة البيع بها ومدى إقبال المواطنين عليها.

يقول أحمد رجب، مسئول إحدى شركات المنتجات الغذائية، إن الأسعار في متناول الجميع، مشيرا إلى أن الشركة تدعم المعرض بمنتجات أسعارها مخفضة مراعاة للحالة الاقتصادية السيئة للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وفقا لمبادرة الرئيس.

وعن الأسعار أشار رجب، إلى أن سعر زجاجة الزيت الـ 900 مل بـ 16 جنيها، واللتر بـ 17 جنيها، وهناك أنواع أخرى أرخص بـ 13 و14 جنيها فقط، مشيرا إلى أنه تم تخفيض السعر لجميع منتجات الشركة 10 بالمئة من السعر الأساسي.

وأضاف رغم التخفيض إلا أن الإقبال لم يتجاوز حتى الآن نسبة الـ 20 بالمئة من النسبة المتوقعة.

وقال مصطفى إبراهيم، مسئول شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، إن الأسعار في المعرض أقل من مثيلتها خارجه بـ 3 إلى 4 جنيهات.

وأضاف إبراهيم، أن سعر كيلو الدجاج 31 جنيها واللحوم البلدي 80 جنيها للكيلو، والزيت يبدأ من 18 وصولا لـ 22 جنيه لـ 800 مل، لافتا إلى أن نسبة الإقبال متوسطة، مرجعا ذلك بسبب حالة المواطن الاقتصادية.

وأضاف المهندس الحمامصي، مسئول منتجات واحة سيوة "للتمر والزتيون" أن المنتجات تم تخفيضها، إذ أن البلح الأسواني سعره 15 جنيها بدلا من 20 جنيها، والمخللات الإسبانى بـ 15 جنيها بدلا من 20 جنيها، والزيتون السيوي الفاخر 15 جنيها بدلا من 22 جنيها والزيتون الأخضر الجامبو بـ 15 جنيها بدلا من 22 جنيها.

ويوضح إسلام إبراهيم، مسئول شركة منتجات غذائية، أن الشركة ومعظم الشركات المشاركة في المعرض لم تقم بتخفيضات كبيرة؛ بسبب أن الأسعار بالفعل مرتفعة والتخفيضات الكبيرة ستكبدهم خسائر، لافتا إلى أن التخفيض عبارة عن 25 قرشا فقط في الكثير من المنتجات، حتى تتمكن الشركات من عمل هامش ربح حتى ولو بسيط.

وأضاف "يعنى زجاجة الزيت كانت السنة اللى فات بـ 8 جنيهات وهذا العام بـ 18 جنيها".

من جانبه قال السيد رشوان مسئول المعرض، أن الإقبال هذا العام متوسط بسبب أن الأسعار عالية بالنسبة لظروف المواطنين الاقتصادية السيئة.

وأضاف رشوان أن مكاسب شركة الإسكندرية لمجمعات الاستهلاكية يوم الافتتاح لمدة 3 ساعات من ساعة 6 : 9 كانت 8 آلاف و100 جنيه، بينما اليوم الثاني 27 ألف جنيه، واليوم الثالث 40 ألف جنيه، أما اليوم الرابع فانخفضت مجددا لـ 35 ألف جنيه.

وعلى الجانب الأخر، اشتكى عدد من المواطنين من المعرض بسبب ما وصفوه بالتخفيض القليل للأسعار، رغم ما أشيع عن وجود تخفيضات كبيرة، تقول أسماء محمود، ربة منزل "كنا نظن أن هناك تخفيضات حقيقية لكننا فوجئنا بأن التخفيض لا يتعدى الـ 50 قرشا فقط على المنتج الواحد".

وقال محمود مخيمر، موظف "الأسعار لا تختلف كثيرا عن مثيلتها في المحال التجارية الأخرى، فما الذي يجعلني أقطع مسافة طويلة وأدفع ثمن مواصلات لأصل هنا لأشترى"، مضيفا "كنت أتمنى أن يتم البيع بسعر الجملة وبدون مكاسب للشركات على الأقل".