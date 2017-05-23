الحكومة: الأسعار في رمضان «تحت السيطرة»

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قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مساء الإثنين، إن اجتماع رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، مع بعض أعضاء مجلس النواب، أثار فيه النواب أزمة ارتفاع الأسعار أمام الحكومة وخاصة ارتفاع سلع رمضان.

أضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن الحكومة تعد بالسيطرة على الأسعار في رمضان، لافتًا إلى أنه تم إنشاء معارض «أهلًا رمضان»، حيث قدمت 200 شركة منتجات مصرية في المعرض بأسعار مخفضة، وهذا يرجح إقبال كثيف على المعرض خلال الفترة المقبلة.

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أشار إلى أن «الحكومة حريصة على توفير السلع الغذائية خصوصًا اللحوم في شهر رمضان»، مضيفًا: «إن شاء الله رمضان ده هيعدي على خير».