أخبار عاجلة

8 الصبح - "ميدو" يوافق على رحيل الحضري .. وماجد سامي متمسك بالسد العالي -
8 الصبح - "جدو" يطالب الأهلي بمستحقاته ... ويماطل المقاولون فى التجديد -
8 الصبح - لقاء مع الخبير الإقتصادي محمد نجم حول تأثير رفع البنك المركزي لسعر الفائدة على الإستثمار -
شاهد| 3 فضائح جديدة تفجرها ريم البارودي عن أحمد سعد وسمية الخشاب.. الثانية صادمة -
بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية -
السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط -
أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها -
كيفية تسجيل علاج فيروس سى من خلال موقع التأمين الصحى -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الحكومة: الأسعار في رمضان «تحت السيطرة»

Google+ Print
الحكومة: الأسعار في رمضان «تحت السيطرة» الحكومة: الأسعار في رمضان «تحت السيطرة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مساء الإثنين، إن اجتماع رئيس المهندس شريف إسماعيل، مع بعض أعضاء مجلس النواب، أثار فيه النواب أزمة ارتفاع الأسعار أمام الحكومة وخاصة ارتفاع سلع رمضان.

أضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن الحكومة تعد بالسيطرة على الأسعار في رمضان، لافتًا إلى أنه تم إنشاء معارض «أهلًا رمضان»، حيث قدمت 200 شركة منتجات مصرية في المعرض بأسعار مخفضة، وهذا يرجح إقبال كثيف على المعرض خلال الفترة المقبلة.

شاهد أيضا

أشار إلى أن «الحكومة حريصة على توفير السلع الغذائية خصوصًا اللحوم في شهر رمضان»، مضيفًا: «إن شاء الله رمضان ده هيعدي على خير».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - بالصور | الحكومة تنفذ قرار إسترداد الأراضي ولكن علي حساب مشاريع تنشيط السياحة !!!

8 الصبح - بالصور | الحكومة تنفذ قرار إسترداد الأراضي ولكن علي حساب مشاريع تنشيط السياحة !!!

الحكومة: نستهدف خفـض معدلات البطالة إلى 9%

الحكومة: نستهدف خفـض معدلات البطالة إلى 9%

فيديو| حساسين: تدخل الحكومة في اتفاقية تيران وصنافير «هيولع الدنيا»

فيديو| حساسين: تدخل الحكومة في اتفاقية تيران وصنافير «هيولع الدنيا»

فيديو| «الوزراء»: الحكومة وعدت النواب بالسيطرة على الأسعار في رمضان

فيديو| «الوزراء»: الحكومة وعدت النواب بالسيطرة على الأسعار في رمضان